تبحر من قبرص.. مؤسسة أمريكية خيرية ترسل سفينة مساعدات لغزة

أعلنت مؤسسةُ أمريكية للعمل الخيري، اليوم "السبت"، أنها تقوم بتحميل مساعدات للسكان في قطاع غزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزّقه الحرب، عبر ممرّ بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الجاري.