تبحر من قبرص.. مؤسسة أمريكية خيرية ترسل سفينة مساعدات لغزة

أعلنت مؤسسةُ أمريكية للعمل الخيري، اليوم "السبت"، أنها تقوم بتحميل مساعدات للسكان في قطاع غزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزّقه الحرب، عبر ممرّ بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الجاري.
ورست السفينة "أوبن آرمز"، التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع، في ميناء لارنكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنا أمس عن افتتاح مرتقب لممرّ بحري بين قبرص وقطاع غزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني، الذي تواصل إسرائيلُ قصفَه بلا هوادة بعد خمسة أشهر من بدء الحرب.