تعرُّض القوات الأمريكية لـ23 هجومًا في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر

وأفاد المسؤول بأنه "منذ الـ17 من الشهر الجاري تعرضت القوات الأمريكية إلى 14 هجومًا في العراق، و9 في سوريا، بالمسيِّرات والصواريخ، وأحبط معظمها"، وفقًا لـ"الحرة".