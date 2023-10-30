تعرُّض القوات الأمريكية لـ23 هجومًا في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الاثنين أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ23 هجومًا منذ 17 أكتوبر الجاري مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأفاد المسؤول بأنه "منذ الـ17 من الشهر الجاري تعرضت القوات الأمريكية إلى 14 هجومًا في العراق، و9 في سوريا، بالمسيِّرات والصواريخ، وأحبط معظمها"، وفقًا لـ"الحرة".
وذكر أن الضربات التي وجهتها مقاتلتان أمريكيتان الخميس الماضي لمنشأتَين تابعتَين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا كانت متناسبة ودقيقة.