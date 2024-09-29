"إسرائيل" تهاجم ميناء الحديدة ومحطة الطاقة رداً على هجمات الحوثي

يأتي ذلك بعدما أكد زعيم جماعة الحوثيين باليمن، أمس السبت، أن دماء الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، الذي اغتالته "إسرائيل" بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية "لن تضيع هدراً"، ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن "يوم الحوثيين آتٍ"، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.