"إسرائيل" تهاجم ميناء الحديدة ومحطة الطاقة رداً على هجمات الحوثي

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" هاجمت بالطائرات، قبل قليل، محطة للطاقة وميناء الحديدة رداً على صواريخ الحوثيين الأخيرة.
وتداولت أنباء عن استهداف خزانات نفط بميناء رأس عيسى في الحديدة، وأن "إسرائيل" تقول إن الهجوم على اليمن رسالة لإيران بأنها قادرة على استهداف عمقها.
يأتي ذلك بعدما أكد زعيم جماعة الحوثيين باليمن، أمس السبت، أن دماء الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، الذي اغتالته "إسرائيل" بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية "لن تضيع هدراً"، ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن "يوم الحوثيين آتٍ"، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.