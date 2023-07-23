البرلمان العربي يستنكر إحراق نُسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

وأفاد العسومي؛ في بيان له اليوم، بأن هذه الممارسات الإجرامية ضدّ الدين الإسلامي الحنيف والمصحف الشريف لا يمكن تبريرها، مطالباً باتخاذ موقفٍ حازمٍ من المجتمع الدولي لمنع تكرارها.