البرلمان العربي يستنكر إحراق نُسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ قيام متطرفين بإحراق نُسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مؤكداً أن هذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجّج مشاعر الكراهية، وتهدّد التعايش السلمي.
وأفاد العسومي؛ في بيان له اليوم، بأن هذه الممارسات الإجرامية ضدّ الدين الإسلامي الحنيف والمصحف الشريف لا يمكن تبريرها، مطالباً باتخاذ موقفٍ حازمٍ من المجتمع الدولي لمنع تكرارها.
وشدّد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة سن القوانين التي تُجَرّم الإساءة للرموز والمقدّسات الدينية والكتب السماوية، ونبذ العنف والتطرف والتحريض على الكراهية.