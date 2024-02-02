"يديعوت أحرونوت" تكشف تفاصيل "الخطة الإسرائيلية على حدود مصر"

وجاء في التقرير الذي أعده سميدير بيري، وإيتامار أيشنر، وتسيبي شميلوفيتز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "إسرائيل" تواصل دراسة البدائل لنشر قوات الأمن الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، وهو الأمر الذي تعارضه مصر.