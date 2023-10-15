الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي: الاجتياح البري قد يؤدي لإبادة جماعية في غزة

وحذّر من أن "عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي -دون شك- على عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال؛ الأمر الذي قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".