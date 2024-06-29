أقلّ نسب مشاهدة منذ 48 عامًا.. كم بلغ عدد الأمريكيين الذين تابعوا المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن؟

أظهرت بياناتٌ أولية من شركة "نيلسن" أن قرابة 48 مليون شخص شاهدوا المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة، الخميس، بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والمنافس الجمهوري دونالد ترامب؛ وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
ويشير الرقم إلى أنّ العدد النهائي للجمهور سيكون أقلّ بنحو الثلث من 73 مليون شخص تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في عام 2020. وستكون هذه من بين ثلاث مناظرات رئاسية نالت أقل نسب مشاهدة منذ 1976.
وقد يكون العدد الضئيل نسبيًّا مقارنة بمناظرات سابقة في دورات انتخابية مؤشرًا على ضعف حماس الناخبين لكلا المرشحين؛ وفق تعبير "رويترز". ولا يشمل العدد النطاق الكامل للمشاهدين عبر الإنترنت؛ إذ تزايدت شعبية المشاهدة عبر الإنترنت مع انكماش جمهور التلفزيون التقليدي.
ومن بين 48 مليون شخص تابعوا البثّ التلفزيوني المباشر، كان 3.9 مليون فقط قد تراوحت أعمارهم بين 18 و34 عامًا؛ وفق ما نقله موقع "أكسيوس".
وشاهد إجمالي 47.9 مليون شخص المناظرة على الهواء مباشرة، الخميس، عبر عدة شبكات؛ وفقًا للأرقام الأولية.
ومن بين الفئة الديموغرافية الإعلانية المرغوبة، والتي تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا، تابع 12.6 مليونًا الحدث.
وقالت شبكة "سي إن إن": إن هناك أكثر من 30 مليون مستخدم ضغطوا لتشغيل البث المباشر للمناظرة على منصات "سي إن إن" الرقمية وعبر موقع "يوتيوب".
ومن المحتمل أن ملايين آخرين شاهدوا مقاطع أو أجزاء من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفق "أكسيوس"، الذي نوّه إلى أن بيانات المشاهدة الكاملة ستمثل أرقامًا أعلى بشكل طفيف عندما يتمّ الإعلان عنها خلال اليوم التالي أو نحو ذلك.