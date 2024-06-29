أقلّ نسب مشاهدة منذ 48 عامًا.. كم بلغ عدد الأمريكيين الذين تابعوا المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن؟

ومن المحتمل أن ملايين آخرين شاهدوا مقاطع أو أجزاء من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفق "أكسيوس"، الذي نوّه إلى أن بيانات المشاهدة الكاملة ستمثل أرقامًا أعلى بشكل طفيف عندما يتمّ الإعلان عنها خلال اليوم التالي أو نحو ذلك.