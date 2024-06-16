"جيش الاحتلال" يعلن عن "تعليق تكتيكي" لعملياته العسكرية في جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد، عن تعليق "تكتيكي" لعملياته العسكرية من الصباح حتى المساء من كل يوم، في أجزاء من جنوب قطاع غزة؛ لما وصفه بـ"أغراض إنسانية".
وكتب الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعى في بيان أنه "اعتبارًا من يوم أمس وبشكل يومي بين الساعات الثامنة صباحًا (08:00) وحتى السابعة مساء (19:00)؛ سيتم تعليق الأنشطة العسكرية بشكل تكتيكي ومحلي لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله".
وأضاف البيان -وفق "روسيا اليوم"- أن هذا القرار اتُّخذ "في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جيش الاحتلال ووحدة تنسيق أعمال الحوكمة في المناطق، لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وبعد مناقشات جرت مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وفي الأيام الأخيرة قالت عدة منظمات إنسانية: إنها تواجه صعوبات في توصيل المساعدات إلى غزة، وسط نهب مركباتها والتعطيل الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.