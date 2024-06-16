"جيش الاحتلال" يعلن عن "تعليق تكتيكي" لعملياته العسكرية في جنوب غزة

وكتب الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعى في بيان أنه "اعتبارًا من يوم أمس وبشكل يومي بين الساعات الثامنة صباحًا (08:00) وحتى السابعة مساء (19:00)؛ سيتم تعليق الأنشطة العسكرية بشكل تكتيكي ومحلي لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله".