روسيا: أوكرانيا قصفت سدًا استراتيجيًا في خيرسون

أعلنت أجهزة الطوارئ في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، اليوم (الأحد)، أن سد كاخوفكا الاستراتيجي في منطقة خيرسون، التي تسيطر عليها روسيا لحقت به أضرار جراء ضربة أوكرانية، بحسب ما أفادت وكالات أنباء روسية.