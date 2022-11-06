روسيا: أوكرانيا قصفت سدًا استراتيجيًا في خيرسون

أعلنت أجهزة الطوارئ في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، اليوم (الأحد)، أن سد كاخوفكا الاستراتيجي في منطقة خيرسون، التي تسيطر عليها روسيا لحقت به أضرار جراء ضربة أوكرانية، بحسب ما أفادت وكالات أنباء روسية.
وأوضحت أجهزة الطوارئ أنه عند الساعة 10,00 (08,00 ت غ) سُجلت ضربة بستة صواريخ هيمارس، وفقًاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت خمسة صواريخ وأصاب صاروخ أحد أقفال سد خاكوفا الذي لحقت به أضرار.
وحذرت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية من أن قوات موسكو تعتزم نسف المنشأة الإستراتيجية للتسبب بفيضان.