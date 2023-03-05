السيناتور "هاغرتي" ينتقد إدارة بايدن.. ويدعو إلى تطبيق آلية "سناب باك" لمعاقبة إيران

وتظهر النتائج أن إيران أقرب من أي وقت مضى إلى تجاوز العتبة النووية. وقامت طهران، في الأشهر الأخيرة، بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل بقليل من مستويات الأسلحة، ما أثار مخاوف من أن الجمهورية الإسلامية قد تتحرك نحو اختبار سلاح نووي في أي لحظة.