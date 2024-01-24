"الصحة العالمية" تسلّم إمدادات الوقود إلى مستشفى الشفاء شمال غزة

سلّمت منظمة الصحة العالمية إمدادات الوقود إلى مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وإدارة شؤون الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، حيث لا تزال المساعدات مقطوعة عن مئات الآلاف من الأشخاص وفي جميع أنحاء القطاع.
وأشارت المنظمة إلى أن البعثة قامت بتسليم 19 ألف لتر من الوقود إلى مستشفى الشفاء، وأن الطرق المؤدية إلى المستشفى تعرضت لأضرار جسيمة، كما حاصر آلاف المدنيين مركبات الأمم المتحدة وشاحنة الوقود؛ على أمل العثور على الغذاء والماء، مما أدى إلى تأخير المهمة.
وأكدت أن المستشفيات القليلة المتبقية تواجه ظروفًا أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث تمنع الأعمال العدائية وصول المرضى والإمدادات، ويعاني العاملون الصحيون والمرضى من شح الإمدادات.