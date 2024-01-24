"الصحة العالمية" تسلّم إمدادات الوقود إلى مستشفى الشفاء شمال غزة

وأشارت المنظمة إلى أن البعثة قامت بتسليم 19 ألف لتر من الوقود إلى مستشفى الشفاء، وأن الطرق المؤدية إلى المستشفى تعرضت لأضرار جسيمة، كما حاصر آلاف المدنيين مركبات الأمم المتحدة وشاحنة الوقود؛ على أمل العثور على الغذاء والماء، مما أدى إلى تأخير المهمة.