"البث الإسرائيلية": العدل الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في تل أبيب

وفي التفاصيل، قالت الهيئة إن "السبب الرئيس لإصدار أوامر الاعتقال ليس عدد القتلى في قطاع غزة، بل الوضع الإنساني حيث يشتبه المدعي العام في أن إسرائيل لم تقدم فقط مساعدات كافية لقطاع غزة، بل إنها منعت وأوقفت عن عمد إدخال مثل هذه المساعدات، وتسببت في حدوث حالات مجاعة، وهذا يتعارض مع القانون الدولي، نقلاً عن وكالة أنباء "العالم العربي".