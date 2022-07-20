مشروع قانون بالكونغرس لمراقبة قدرة إيران على التسلح النووي

وتصدر فرقة العمل تقريراً إلى الكونغرس حول حالة البرنامج النووي الإيراني كل 120 يوماً، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة حول كل من تخصيب اليورانيوم وتخزين المواد النووية، والتسليح، وتطوير الصواريخ والأنشطة الأخرى المحتملة ذات الصلة، والتهديدات التي يتعرضون لها.