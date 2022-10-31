موسكو تثور غضباً.."نووية أمريكا التكتيكية" في أوروبا وهذه ملامح الشبح!

أثار قرار الولايات المتحدة نشر النسخة المحدثة من القنبلة النووية "بي 61 - 12" في قواعد حلف الناتو بأوروبا، غضب موسكو التي قالت إن ذلك من شأنه أن يخفض "الحد الأدنى للانتشار النووي"، وأنها ستأخذ ذلك بعين الاعتبار في تخطيطها العسكري.
وأكدت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن نشر القنبلة التكتيتية "بي 61-12" بالقواعد الأوروبية سيكون في غضون ديسمبر المقبل.
ما هي القنبلة الأميركية "بي 61"؟
تم تطويرها لأول مرة في الستينيات، وتتضمن عشرات الإصدارات وخرج معظمها من الخدمة، وتم اختبارها لأول مرة بعد أزمة الصواريخ الكوبية 1962، وهي قنبلة نووية تكتيكية.
خصائص النسخة المحدثة "بي61-12"
بلغت كلفة برنامج تحديثها 10 مليارات دولار، وتديره وزارة الطاقة الأميركية، وتمت الموافقة على البرنامج في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ويهدف البرنامج إلى استبدال حوالي 100 قنبلة مخزنة في القواعد الجوية في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا، ويبلغ طولها 3.6 متر وتحمل رأسًا نووية أقل قوة مقارنة بالإصدارات السابقة، وأكثر دقة، وتستطيع اختراق سطح الأرض، وستحل محل ثلاثة طرز أخرى من "بي 61" في المخزونات، تحمل أرقامًا "بي 61- 3 و4 و7".
ماذا قالت روسيا وأمريكا؟
وردت روسيا بأنه لا يمكن تجاهل خطط تحديث الأسلحة النووية الأميركية ونشر تلك القنابل في أوروبا، فوفق ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، فإن واشنطن تستعد لاستخدامها في ساحة المعركة، وروسيا ستتخذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والدفاع ضد الناتو، والعقيدة العسكرية الروسية "لا تترك مجالاً لتفسير ما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية بشكل مزدوج".
أما المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر فر، فقد قال، إن تحديث الأسلحة النووية الأميركية مستمر منذ سنوات، وتبديل الإصدارات القديمة جزء من جهود مخطط لها منذ فترة طويلة ومجدولة، وأن هذا الأمر لا يرتبط بالحرب الأوكرانية، ولن يتم تسريعه بأي شكل من الأشكال.
خطوة لحماية الناتو
وتأتي الخطوة الأمريكية وسط توترات متصاعدة بشأن تهديدات روسيا باستخدام سلاح نووي في أوكرانيا، والمخاوف المتزايدة من أن الغرب بحاجة لبذل المزيد من الجهد لردع موسكو عن عبور هذا الخط، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.
ولدى روسيا نحو ألفي سلاح نووي تكتيكي قيد التشغيل، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 200 فقط، تنشر نصفها في قواعد في إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا، وفقًا لتقارير إعلامية.
ويقول هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين، الذي كان يتابع برنامج تحديث القنبلة النووية "بي 60-12" على موقعه في "تويتر" إنه: من الغريب التعجيل بنشر القنبلة، ويتم استبدال القنابل النووية الحالية بالقنبلة النووية الموجهة "بي 61-12" المحسنة، ومتوقع أن يبدأ قريبًا إنتاج حوالي 480 قنبلة، وسيتم تدريب الوحدات القتالية المختصة على حمل هذه القنبلة في أوائل عام 2023، ومن المحتمل أن تصل أول تلك القنابل إلى القواعد الأمربكية في أوروبا في أواخر عام 2023 أو 2024.
وأضاف: برنامج التحديث الأميركي يشمل أيضًا دمج الطائرات المقاتلة غير الاستراتيجية مثل "إف 15 و16 و35" و"التورنادو" في القاذفات الاستراتيجية "بي2 "و"بي 21" لحمل تلك القنابل الجديدة، وبعد التحديث ستكون تلك المقاتلات قادرة على مواجهة مجموعة واسعة من الأهداف الخطرة، حيث يتم نشرها لحماية الحلفاء.
أما رئيس أركان القوات الجوية الأميركية السابق الجنرال نورتون شوارتز، فيقول إن القنبلة الجديدة تتميز بالتوجيه الدقيق، واختراق مخابئ السلاح المحصنة تحت الأرض بشكل لا يقارن، والانفجار بشكل أكثر حدة بالهدف.
ماذا يقول الخبراء؟
ويقول الخبير العسكري الأمريكي جوزيف تريفثيك، لموقع" سكاي نيوز عربية"، إن تطوير "بي 61 –"12 بدأ منذ عام 2011 على الأقل، مضيفًا أن القنبلة المستحدثة ستتميز: بقدرة توجيه دقيقة وسيكون لديها مجموعة ذيل موجهة من نظام تحديد المواقع العالمي ونظام الملاحة بالقصور الذاتي على طول الجسم الرئيسي، ومصممة من نسختين أساسيتين، الأولى: استراتيجية لضرب أهداف أكبر حجمًا من المدينة، والثانية: تكتيكية لمواقع أصغر وربما في ساحة المعارك ضد تجمعات قوات العدو، وتتمتع بقدرات تدميرية عالية.
ويقول الباحث في الشؤون العسكرية مينا عادل، إن "وجود هذه القنابل الجديدة التي تتميز بالتوجيه الدقيق داخل القواعد الأوروبية خطر داهم على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي، لأن تلك القواعد الخمسة لا تبتعد كثيرًا عن الحدود الروسية".
ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تلك القنبلة لها بعض الخصائص أبرزها: مرونة الاستخدام فبسبب صغر حجمها يسهل حملها من قبل المقاتلات التكتيكية التي تستطيع توجيه القنبلة بواسطة أجهزة التوجيه الاعتيادية، وكونها قنبلة تعتمد في الأساس على الجاذبية الأرضية فمن الصعب صدها، وتمتلك مرونة في التحكم في قدرتها التدميرية ما يتيح استخدامها ضد الكثير من الأهداف في مسرح العمليات القتالية، وتحدث أضرارًا كبيرة بسبب موجاتها الكهرومغناطيسية.