موسكو تثور غضباً.."نووية أمريكا التكتيكية" في أوروبا وهذه ملامح الشبح!

ويقول هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين، الذي كان يتابع برنامج تحديث القنبلة النووية "بي 60-12" على موقعه في "تويتر" إنه: من الغريب التعجيل بنشر القنبلة، ويتم استبدال القنابل النووية الحالية بالقنبلة النووية الموجهة "بي 61-12" المحسنة، ومتوقع أن يبدأ قريبًا إنتاج حوالي 480 قنبلة، وسيتم تدريب الوحدات القتالية المختصة على حمل هذه القنبلة في أوائل عام 2023، ومن المحتمل أن تصل أول تلك القنابل إلى القواعد الأمربكية في أوروبا في أواخر عام 2023 أو 2024.