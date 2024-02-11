بعد توتر العلاقة بينهما.. بغداد وواشنطن تستأنفان المحادثات حول إنهاء مهام التحالف

وقال رسول في بيان- حسب موقع العربية- إن الاجتماعات ستعمل على "تقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية، حيث سيتم بناء على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية".