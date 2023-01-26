موريتانيا.. انطلاق محاكمة الرئيس السابق ولد عبدالعزيز بتهم فساد في حدث غير مسبوق

انطلقت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز ونحو عشر شخصيات بارزة، بينهم رئيسان سابقان للحكومة، في نواكشوط بتهم فساد. وينفي ولد عبدالعزيز التهم الموجهة إليه. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة أسابيع.
ويحاكم ولد عبدالعزيز الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة، من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وكانوا قد وضعوا بعد ظهر الثلاثاء في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة التاريخية بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
بدأت المحاكمة باستدعاء المتهمين، وعند ذكر اسمه وقف ولد عبد العزيز ولوح بيده، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. ووضع المتهمون في قفص في المحكمة المحاطة بمئات من عناصر الشرطة.