"المخاطر تفوق الفوائد".. لماذا رفض "الموساد" قرار "نتنياهو" اغتيال قادة "حماس" في قطر؟

ويسلط رفض الموساد الضوء على توترات أعمق بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية، فالخطة، التي وُصفت بأنها طموحة للغاية، أثارت قلق قادة الموساد من تبعاتها العملياتية، وبحسب المصادر، رأى الموساد أن المخاطر تفوق الفوائد، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، وهذا الرفض يعكس أيضًا استقلالية الموساد النسبية، التي طالما حافظت على هامش من المناورة في مواجهة القرارات السياسية.