بعد استئناف العلاقات مع السعودية.. إيران تتحدث عن مفاوضات مع مصر ولقاء بـ"السيسي"

علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني؛ على تطور العلاقات المصرية - الإيرانية، بعد عودة العلاقات بين السعودية وإيران.
وأوضح في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أن مصر دولة مهمة في المنطقة وكلا البلدين يعتقدان بأهمية الآخر في المنطقة، والمنطقة بحاجة إلى دور البلدين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى أنه جرى لقاء عابر وإيجابي بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس السيسي في عمان، موضحاً أن هناك متابعة لتحسين العلاقات، لكن العلاقات الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين، ويجب أن نرى الموقف المصري بهذا الشأن، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وكان "كنعاني" قد لفت في تصريحات سابقة الشهر الجاري، إلى أنه تمّ إجراء مفاوضات قنصلية بين البلدين وتمّ الاتفاق على استمرارها لحل القضايا العالقة بين الطرفين.
وكانت قد أعلنت السعودية وإيران والصين يوم الجمعة الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية.
وجاء في نص الإعلان توصلت السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.