بعد استئناف العلاقات مع السعودية.. إيران تتحدث عن مفاوضات مع مصر ولقاء بـ"السيسي"

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى أنه جرى لقاء عابر وإيجابي بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس السيسي في عمان، موضحاً أن هناك متابعة لتحسين العلاقات، لكن العلاقات الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين، ويجب أن نرى الموقف المصري بهذا الشأن، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".