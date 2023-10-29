"السيسي" يؤكد لـ"بايدن": مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة لأراضيها

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الوضع في قطاع غزة وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.