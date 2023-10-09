ارتفاع حصيلة قتلى قطاع غزة جرّاء التصعيد مع إسرائيل

قُتل 413 فلسطينياً في قطاع غزة منذ بدء التصعيد مع إسرائيل، فيما سُجلت 2200 إصابة بجروح مختلفة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد.
وأفادت الوزارة التابعة لـ "حماس"، التي تسيطر على القطاع، عن "استشهاد 413 مواطناً وإصابة 2200 مواطن آخر بجروح مختلفة" منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع رداً على الهجوم المباغت الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية السبت.
يأتي هذا فيما أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن عدد القتلى الإسرائيليين من جرّاء هجوم "حماس" وصل إلى 600 شخص.
ولا يزال القتال مستمراً بين المقاتلين من حماس والقوات الإسرائيلية في عديدٍ من البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.
وفي صباح يوم السبت، شنّت "حماس" هجوماً على إسرائيل، وأطلقت آلاف الصواريخ وأرسلت مقاتلين فلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية عن طريق البر والبحر والجو.
وسيطر المقاتلون الفلسطينيون على عدة بلدات إسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة المحاصر.
وقالت "حماس" إنها أسرت عشرات الإسرائيليين من جنود ومدنيين ويُعتقد أن عديداً منهم موجودون الآن في غزة في عدة مواقع.