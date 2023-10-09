ارتفاع حصيلة قتلى قطاع غزة جرّاء التصعيد مع إسرائيل

وأفادت الوزارة التابعة لـ "حماس"، التي تسيطر على القطاع، عن "استشهاد 413 مواطناً وإصابة 2200 مواطن آخر بجروح مختلفة" منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع رداً على الهجوم المباغت الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية السبت.