ميلوني تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء إيطاليا

وكان التحالف اليميني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان، ولهذا السبب فمن غير المتوقع أن يكون التصويت عقبة أمام الحكومة الجديدة.