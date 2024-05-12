"العمل العربي المشترك" تثمّن دور "آركو" في حشد الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وعبرت اللجنة عن إشادتها بالدور الفاعل لعضو المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر - جمعية الهلال الأحمر المصري وعلى دورها المهم في تنسيق وتسهيل استلام المواد الإغاثية المقدمة من المانحين، باستلام المساعدات وتوفير مستودعات لها في مدينة العريش، والمساهمة في دخول الشاحنات إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الفلسطينية.