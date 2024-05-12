"العمل العربي المشترك" تثمّن دور "آركو" في حشد الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني

أشادت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في اجتماع دورتها العادية "56" في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة مؤخرًا؛ بالدور الفاعل للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في حشد الجهود الإنسانية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ وتقديم المواد الإغاثية من قبل المانحين للشعب الفلسطيني المنكوب في غزة.
وثمنت اللجنة دور آركو في توثيقها القانوني للانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني، المعد من قبل نخبة خبراء عرب متخصصين، من خلال المركز العربي للقانون الدولي الإنساني بمقر الأمانة العامة للمنظمة في الرياض.
وعبرت اللجنة عن إشادتها بالدور الفاعل لعضو المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر - جمعية الهلال الأحمر المصري وعلى دورها المهم في تنسيق وتسهيل استلام المواد الإغاثية المقدمة من المانحين، باستلام المساعدات وتوفير مستودعات لها في مدينة العريش، والمساهمة في دخول الشاحنات إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الفلسطينية.
ودعت المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحماية المدنيين والأحياء المدنية وفتح المعابر وتقديم المساعدات الإغاثية لهم. وأكدت على عقد دورة استثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك قريبا؛ تُخصص لبحث سبل التعامل مع التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.