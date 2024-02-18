أعلى محكمة بإيطاليا تُصدر حُكمًا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا

وتُعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا واحدة من أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر. وقالت مجموعة (ميدترينيا سيفنغ هيومنز) لإنقاذ المهاجرين في منشور على منصة إكس: "الآن أمامنا أيضًا سابقة قضائية، تؤكد ما ننادي به منذ أعوام، وهو أن ليبيا ليست بلدًا آمنًا".