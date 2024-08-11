الصراع الروسي- الأوكراني يدخل مرحلة جديدة بعد عملية "كورسك"

ويُظهر التوغل البري في "كورسك" أن الصراع قد دخل مرحلة جديدة؛ حيث أصبحت المدن البعيدة عن خطوط المواجهة هدفًا مباشرًا؛ ما يفتح الباب أمام احتمالات أن تكون الهجمات بداية لتحولات أكبر في طبيعة النزاع.