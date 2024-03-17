عشرات الشهداء في غارات على غزة والحكومة الإسرائيلية تحضّر لمفاوضات الهدنة

أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد إن 61 شخصًا على الأقل استشهدوا بينهم نساء وأطفال في عشرات الضربات الليلية على قطاع غزة.
وبين الشهداء 12 من عائلة ثابت التي أصيب منزلها بقصف فجرًا في حي البشارة في دير البلح في وسط القطاع.
فيما تستعد الحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع أمني، تحضيرًا لمفاوضات الهدنة التي ستستأنف في الدوحة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحكومة الأمنية ستجتمع الأحد لبلورة موقف وفد الدولة العبرية الذي سيتوجه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.