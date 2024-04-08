"إبادة ومساعدات عسكرية".. نيكاراغوا تُقاضي ألمانيا في محكمة العدل من أجل غزة

بدأت في محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل؛ بناء على مزاعم بأن برلين تُسَهّل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.