"أطباء السودان": مقتل 52 شخصاً وإصابة المئات في الاشتباكات

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان لرويترز، السبت، إن 52 شخصاً على الأقل قُتلوا وأُصيب 595 في المواجهات الدائرة في أنحاء البلاد.
وقُتل شخصان في مطار الخرطوم و4 في أم درمان و8 في مدينة نيالا و6 في مدينة الأبيض وخمسة في الفاشر، بحسب المصدر.
وفي وقتٍ سابقٍ من السبت، قال محمد حمدان دقلو؛ الملقب بـ "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في السودان، إن قواته لن تتراجع عن موقفها في السودان إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش السوداني.
وأضاف "لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل مواقع الجيش، لا أستطيع أن أحدّد متى ينتهي القتال فالحرب كر وفر".
واشتعلت الأوضاع في السودان بعد اشتباكاتٍ بين الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو؛ المعروف بـ"حميدتي".
وسُمع دوي انفجارات، السبت، وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.