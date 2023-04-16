"أطباء السودان": مقتل 52 شخصاً وإصابة المئات في الاشتباكات

وفي وقتٍ سابقٍ من السبت، قال محمد حمدان دقلو؛ الملقب بـ "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في السودان، إن قواته لن تتراجع عن موقفها في السودان إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش السوداني.