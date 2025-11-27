الأمم المتحدة تحذر من تأثير نقص التمويل على جهود حماية المدنيين في السودان

حذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يهدد جهود حماية المدنيين في السودان، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، ويحدّ من قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية ووقف تصاعد النزاع في ولايات شمال وغرب كردفان.