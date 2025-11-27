الأمم المتحدة تحذر من تأثير نقص التمويل على جهود حماية المدنيين في السودان

حذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يهدد جهود حماية المدنيين في السودان، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، ويحدّ من قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية ووقف تصاعد النزاع في ولايات شمال وغرب كردفان.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات مساء الأربعاء، أن وكالات المنظمة تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الإغاثة بسبب نقص التمويل، في وقت يزداد فيه عدد اللاجئين والنازحين بشكل كبير.
وأكد أن المنظمة الأممية، ستتواصل مع جميع الأطراف الأسبوع المقبل في محاولة لإيقاف النزاع، لافتًا الانتباه إلى ضرورة تقديم دعم دولي عاجل لضمان استمرار عمليات الدعم الإنسانية.