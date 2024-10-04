غموض حول مصير خليفة "نصر الله".. هجوم إسرائيلي هو الأعنف على لبنان وتفجيرات!

في سياق متّصل أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قصف في ضربات الأمس على الضاحية الجنوبية لبيروت، مقرّ مخابرات حزب الله، كما قال: إنه قتل "محمد رشيد سكافي" قائد منظومة الاتصالات في حزب الله، أمس الخميس. ولاحقًا قال الجيش الإسرائيلي: إنه قصف أمس الخميس نفقًا تحت الأرض يمرّ عبر الحدود اللبنانية السورية أكّد أنه كان يسهل نقل وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة.