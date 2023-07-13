3 أضعاف ضحاياها بحرب أفغانستان.. ما حجم الخسائر البشرية لروسيا في غزو أوكرانيا؟

وحول المنهية المتبعة في التقييم، أفاد ديميتري كوباك بأن صحفيي موقعي "ميدوزا" و"ميديازونا" تصفحوا أكثر من 11 مليون ملف ميراث منذ العام 2014، ليتوصلوا إلى معدل عدد الوفيات الزائد منذ فبراير 2022، أي بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، ثم حددوا الحالات لتقتصر على القضايا المتعلقة بالرجال في سن التجنيد، مضيفاً أن إحصاء العدد الزائد للوفيات اعتمد على تقنيات حسابية مؤكدة، سبق وأن استخدمت في تقييم الوفيات الناجمة عن التلوث أو المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو مثل ما حدث مؤخرا، للحصول على عدد أكثر دقة لضحايا "كوفيد-19".