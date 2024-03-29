سوريا.. الجيش يعلن التصدّي لهجوم متزامن من إسرائيل و"النصرة"

وأضاف البيان: "جرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة الاعتداء بالطيران المسيّر من قِبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم داعش على بعض المواقع في محيط تدمر".