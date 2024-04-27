أمين الجامعة العربية يدعو الدولَ المتوقفة عن دعم "الأونروا" إلى مراجعة مواقفها

وزعمت إسرائيل في يناير "كانون الثاني" أن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر "تشرين الأول" وأشعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ مما دفع عدة دول من بينها الولايات المتحدة إلى تعليق تمويل الوكالة، واستأنف عدد من الدول تمويل الوكالة لاحقًا.