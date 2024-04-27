أمين الجامعة العربية يدعو الدولَ المتوقفة عن دعم "الأونروا" إلى مراجعة مواقفها

دعا الأمينُ العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "السبت"، الدولَ المانحة التي أوقفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى مراجعة مواقفها.
وأوضح "أبو الغيط" في افتتاح مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، أن حماية الحقوق الفلسطينية مسؤولية الجميع، والحرب في فلسطين تسبّبت في فقدان أكثر من 550 ألف وظيفة.
وقال: "أناشد الدولَ المانحة التي أوقفت تمويل الأونروا مراجعة مواقفها.. واستمرار عمل هذه الوكالة ضرورة أخلاقية وواجب إنساني".
وزعمت إسرائيل في يناير "كانون الثاني" أن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر "تشرين الأول" وأشعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ مما دفع عدة دول من بينها الولايات المتحدة إلى تعليق تمويل الوكالة، واستأنف عدد من الدول تمويل الوكالة لاحقًا.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر، أن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لعمل "الأونروا" خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلًا على مزاعمها بأن عددًا من موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات مسلحة وبأنهم كانوا متواطئين مع حركة "حماس" في هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل.