"الجنائية الدولية" تصدر 4 أوامر اعتقال سرية في جرائم ارتكبت في ليبيا

ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لمجلس الأمن الدولي، اليوم "الخميس"، أن المحكمة أصدرت أربعة أوامر اعتقال سرية جديدة في جرائم يُزعم أنها ارتُكبت في ليبيا منذ 2011.
وقال "خان" في أثناء تقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا للمجلس التابع للأمم المتحدة: "بوسعي أن أعلن اليوم أن أربعة أوامر اعتقال صدرت عن القضاة المستقلّين للمحكمة الجنائية الدولية"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن أن مكتبه تقدم في الأسابيع القليلة الماضية بطلب لإصدار مذكرتَيْ اعتقال إضافيتين، لكن القضاة لم يفصلوا بعد في الأمر.
وتخضع المذكرات للسرية حاليًّا، وبالتالي ليس واضحًا من تستهدفهم أو الجرائم التي يتهمهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحديدًا بارتكابها.
وطلب المدعي العام من القضاة رفع السرية عنها وفي انتظار صدور القرار.