"الجنائية الدولية" تصدر 4 أوامر اعتقال سرية في جرائم ارتكبت في ليبيا

ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لمجلس الأمن الدولي، اليوم "الخميس"، أن المحكمة أصدرت أربعة أوامر اعتقال سرية جديدة في جرائم يُزعم أنها ارتُكبت في ليبيا منذ 2011.