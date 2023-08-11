خيانة في قرار مفاجئ.. "زيلينسكي" يقصي رؤساء مراكز التجنيد العسكري

وقال "زيلينسكي"، في بيان على تيليغرام: "إثراء غير مشروع، قوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين".