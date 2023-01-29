"الجريمة لن تمر دون عقاب".. "الراعي" يدعو قاضي انفجار ميناء بيروت لمواصلة عمله

دعا البطريرك الماروني في لبنان بشارة بطرس الراعي، اليوم "الأحد"، طارق البيطار، القاضي الذي يتولى التحقيق في انفجار ميناء بيروت، إلى متابعة عمله والحصول على مساعدة من أي جهة دولية لكشف الحقيقة وتحديد المسؤولين عن ذلك الانفجار المدمر.