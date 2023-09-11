ليبيا تعلن درنة وشحات والبيضاء في برقة "مناطق كوارث" وتنشد المساعدات الدولية

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي قد أعلنت مدينة درنة منطقة منكوبة بعدما ضربتها العاصفة دانيال القادمة من اليونان، والتي طالت تأثيراتها باقي المناطق والمدن في شرق البلاد، حيث بلغت ذروتها الأحد.