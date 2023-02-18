الكويت والعراق يجريان محادثات قانونية غداً لترسيم حدودهما البحرية

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم (السبت) أن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات القانونية والفنية غداً، في إطار سعيهما لإنهاء خلاف حدودي بحري إذا تم حله سيحفز التنمية الاقتصادية بين البلدين.