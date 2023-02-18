الكويت والعراق يجريان محادثات قانونية غداً لترسيم حدودهما البحرية

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم (السبت) أن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات القانونية والفنية غداً، في إطار سعيهما لإنهاء خلاف حدودي بحري إذا تم حله سيحفز التنمية الاقتصادية بين البلدين.
وقال الوزير في مقابلة في مؤتمر ميونيخ للأمن: "إن الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي، ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية"، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف: "نحن نمضي قدمًا".
وأوضح أن فرقهم القانونية والفنية ستجتمع غداً سعيًا للاتفاق.
ورسَّمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت، لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهما البحرية، وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها.