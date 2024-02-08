على خلفية الحرب في غزة.. "كلينتون": لا يمكن الوثوق بـ"نتنياهو" ويجب الإطاحة به

وفي مقابلة مع شبكة msnbc، قالت كلينتون: "يجب على نتنياهو أن يرحل؛ فهو ليس قائدًا جديرًا بالثقة. لقد وقع هجوم 7 أكتوبر في عهده. إنه بحاجة إلى الرحيل، وإذا كان يشكّل عقبة أمام وقف إطلاق النار، وإذا كان عقبة أمام استكشاف ما يجب القيام به في اليوم التالي، فهو بالتأكيد يجب أن يرحل".