الشرطة الإسرائيلية: وفاة أحد الجرحى الـ 5 إثر هجوم تل أبيب

قُتل إسرائيلي وأًصيب 5 أشخاص في هجومٍ بإطلاق النار، مساء الخميس، في تل أبيب قَتلت الشرطة مُنفّذه، الذي أعلنت حركة حماس انتماءه إليها، معتبرةً أنّ العملية "جاءت ردّاً على جرائم الاحتلال".
ووقع إطلاق النار في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب، حيث أسفر هجوم نفّذه فلسطيني عن قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون.
وتزامن الحادث مع تظاهر معارضين لخطة الإصلاح القضائي الحكومية في أماكن أخرى من المدينة.
ونشرت حركة حماس بياناً قالت فيه "تزف حماس المعتز بالله صلاح الخواجا" الذي أكّدت أنه "أسير محرر".
وأضافت "حماس" أن العملية "جاءت ردّاً على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته".
قُبيل ذلك، قال صلاح الخواجا؛ لوكالة فرانس برس، عبر الهاتف من قرية نعلين قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إنه علم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أن نجله المعتز بالله الخواجا (23 عاماً) هو منفّذ الهجوم.
وقال أحد الجيران إن مراسم عزاء بدأت في منزل الخواجا.