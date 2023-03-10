الشرطة الإسرائيلية: وفاة أحد الجرحى الـ 5 إثر هجوم تل أبيب

قُبيل ذلك، قال صلاح الخواجا؛ لوكالة فرانس برس، عبر الهاتف من قرية نعلين قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إنه علم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أن نجله المعتز بالله الخواجا (23 عاماً) هو منفّذ الهجوم.