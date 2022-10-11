"الرئاسة الفلسطينية" تحذر من ممارسات قوات الاحتلال التصعيدية بحق المقدسات

وأفادت الوكالة أنه عقب اقتحام جيش الاحتلال، توالت اقتحامات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية، أدوا في باحات المسجد طقوساً تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية، فيما فرضت شرطة الاحتلال تشديدات على مداخل البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، ونصبت الحواجز العسكرية، ورفعت حالة التأهب في المدينة المقدسة ومحيط الأقصى.