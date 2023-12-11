الملك عبدالله الثاني: الأردن حذّر منذ اليوم الأول من "تهجير الفلسطينيين" وعدّه خطاً أحمر

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني أنه لن يكون هناك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشدداً على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.
وجدد خلال لقائه اليوم رؤساء هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، وعدداً من مديري الأجهزة الأمنية المتقاعدين، التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كافٍ ومستدام لأهل غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع.
وشدد العاهل الأردني على أهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.
وقال الملك عبدالله الثاني: الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير وعدها خطاً أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية"، مشيداً بدور جمهورية مصر العربية بهذا الخصوص.
وأعاد التأكيد على رفضه لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتدادان للدولة الفلسطينية الواحدة.