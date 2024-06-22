وصفه بـ"القرار الشجاع".. "أبو الغيط" يُرحب باعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية

وناشد الأمين العام للجامعة العربية، كافة الدول التي لم تُقدِم على هذه الخطوة بعد، اتخاذ القرار السليم أخلاقيًّا والصحيح قانونيًّا وسياسيًّا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال، باعتبار ذلك يمثل مظهرًا من مظاهر تجسيد حلّ الدولتين، وإسهامًا حقيقيًّا في تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال.