بقيادة مرجع ديني.. فصائل السويداء تعلن تشكيل "الحرس الوطني" وتوحد جهودها العسكرية

وأوضح المصدر أن الحرس الوطني سيتولى مهام حفظ الأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وتأمين الحدود البرية، مع إمكانية التعاون مع أطراف إقليمية ودولية، إلى جانب إضفاء الطابع المؤسسي على العمل الأمني والعسكري استعدادًا لأي مستقبل سياسي قادم.