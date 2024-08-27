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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 40476 شهيدًا

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 40476 شهيدًا
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 325 على التوالي إلى 40476 شهيدًا، ونحو 93647 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 41 فلسطينيًّا وإصابة 113 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاثة مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

فلسطين
غزة

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