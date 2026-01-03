نائب رئيس مجلس القيادة اليمني: نثمّن جهود السعودية في دعم استقرار الجنوب ودعوتها للحوار

ودعا نائب الرئيس، في تصريح صحفي، القيادات الجنوبية إلى المشاركة الفاعلة والبنّاءة في المؤتمر المرتقب بمدينة الرياض، والذي يأتي بدعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبرعاية كريمة من المملكة، ضمن مسار يهدف لتحقيق توافق وطني حول القضية الجنوبية.