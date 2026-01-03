نائب رئيس مجلس القيادة اليمني: نثمّن جهود السعودية في دعم استقرار الجنوب ودعوتها للحوار

ثمّن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جهود المملكة العربية السعودية في دعم استقرار المحافظات الجنوبية، ومساندة أبناء الجنوب من خلال الدعوة إلى حوار شامل يُلبّي تطلعاتهم الوطنية.
ودعا نائب الرئيس، في تصريح صحفي، القيادات الجنوبية إلى المشاركة الفاعلة والبنّاءة في المؤتمر المرتقب بمدينة الرياض، والذي يأتي بدعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبرعاية كريمة من المملكة، ضمن مسار يهدف لتحقيق توافق وطني حول القضية الجنوبية.
وأكد أن حوار القيادات الجنوبية تحت مظلة رسمية وبرعاية سعودية، يمثل فرصة لتعزيز وحدة الصف الوطني، ودعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، بما يحقق مصالح أبناء الجنوب، ويضع أسسًا عادلة لحل قضيتهم ضمن إطار شامل.
وأشار إلى أن المملكة، ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد حرصها على دعم وحدة اليمن واستقراره، وتجسيد دورها المحوري في احتواء الأزمات، وتقديم المبادرات التي تعزز الحلول السلمية.