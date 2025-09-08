روسيا تكثف هجماتها على أوكرانيا.. هل يقوض التصعيد فرص التوصل لحل سياسي للأزمة؟

ويندرج هذا التصعيد في سياق الهجمات الروسية على قطاع الطاقة الأوكراني، الذي بدأ مع الغزو الشامل في 2022 وأدى إلى انقطاعات كبيرة في السنوات الماضية، ورغم ذلك، يبرز التناقض الواضح بين التصريحات الدبلوماسية الروسية، التي تتحدث عن استعداد للمفاوضات، والأفعال العسكرية التي تكثف الضغط، ويرى محللون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى من خلال هذه الضربات إلى تعزيز موقفه التفاوضي، مستغلاً الشتاء القادم لإجبار أوكرانيا على تنازلات إقليمية، مثل الاعتراف بالمناطق المحتلة.