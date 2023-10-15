الأونروا تحذّر: نقص المياه في غزة مسألة حياة أو موت

وزاد البيان: "في غضون الاثنتي عشرة ساعة الماضية فقط، شُرد مئات آلاف الأشخاص". وتابع البيان: "موجة النزوح تتواصل مع تحرك الناس إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وقد وصل عدد المشردين خلال أسبوع إلى ما يقرب من مليون شخص".