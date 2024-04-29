الشرطة الفرنسية تستخدم العنف في إخلاء متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين من جامعة السوربون

وكانت الاحتجاجات، التي دفعت الجامعة إلى إغلاق المبنى لهذا اليوم، سلمية حيث كان هدف الطلاب هو حث الجامعة، إحدى أقدم الجامعات في العالم، على إدانة الأفعال التي ترتكبها إسرائيل.