ترامب بعد ترشحه رسمياً للرئاسة: بايدن يقود البلاد إلى حرب نووية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.
وقال في مؤتمر صحفي إن البلاد حقّقت في ولايته السابقة الحلم المستحيل، وهو استقلال مصادر الطاقة.
وأضاف "منذ لقائي مع الزعيم الكوري الشمالي حتى نهاية ولايتي لم تُطلق كوريا الشمالية أيّ صاروخ بعيد المدى".
كما أكّد خلال كلمته "إبان ولايتي السابقة كانت الوظائف تنتقل من الصين إلى الولايات المتحدة"، في إشارة إلى فشل الرئيس الحالي جو بايدن؛ في إدارة الملفات الحسّاسة.
وعن فرصة بايدن؛ في الانتخابات المقبلة، قال ترامب "جو بايدن لن يحصل على ولاية رئاسية أخرى".
فيما قال ترامب أيضاً "في عهدي كان العالم في حالة سلامٍ وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالازدهار"، تحت قيادتي كنا أمة عظيمة ومجيدة وقوية، والآن نحن في تراجعٍ وانحطاط".
وعن الملف النووي قال ترامب أن الرئيس الحالي يقود البلاد نحو الحرب النووية، وأن الديمقراطيين قسموا البلاد.
وبالنسبة للتضخم : "وصل إلى أعلى ذروة له في 50 عاماً مضت"،"واحتياطي النفط الإستراتيجي بدأ بالتناقص".
وعن انتخابات التجديد النصفي، أكّد الرئيس السابق أن معظم الذين دعمهم فازوا، وأضاف "رغم عدم تمكننا من الفوز بمجلس الشيوخ يجب ألا نفقد الأمل".