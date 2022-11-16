ترامب بعد ترشحه رسمياً للرئاسة: بايدن يقود البلاد إلى حرب نووية

كما أكّد خلال كلمته "إبان ولايتي السابقة كانت الوظائف تنتقل من الصين إلى الولايات المتحدة"، في إشارة إلى فشل الرئيس الحالي جو بايدن؛ في إدارة الملفات الحسّاسة.