ما المواقع المستهدفة في ضربات التحالف مواقع الحوثيين؟

وأشارت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيّين، إلى أنّ الضربات طالت قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، ومحيط مطار الحديدة، ومناطق في مديرية زبيد، ومعسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، ومطار تعز، ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية، والمطار في مديرية عبس".